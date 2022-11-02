陳彥廷拍殺青戲，老婆愛相隨。（民視提供）

廖家儀、羅巧倫、謝忻探班陳彥廷。（民視提供）

廖家儀、羅巧倫、倪齊民為陳彥廷吊鋼絲驚險戲打強心針。（民視提供）

藝人陳彥廷1日在民視8點檔《市井豪門》中正式「領便當」殺青了，讓不少觀眾錯愕直呼「這發展在預料之外！」、「幫巧倫哭哭」。劇中他飾演羅巧倫的老公「林海全」，出名愛家、愛老婆，卻聽信老婆堂哥李有貴（倪齊民飾演），找了不好的食品供應商，害慘品牌事業，跟李有貴在天台的爭執導致發生意外墜樓事件。

陳彥廷表示，接到這角色任務就知道林海全只有幾集而已，也對角色很不捨，「他是愛老婆的男人，只是想闖出事業，沒想到惹禍上身」。拍攝重頭戲在天台的爭執，有懼高症的他，拿到劇本時就很緊張，還特別到台北101去練膽量。

拍攝當天刮風下雨，劇組動員50位工作人員、大型吊車，斥資6位數字，費時7小時才完成拍攝。陳彥廷表示，一到天台仍掩不住緊張，經過導演現場排戲、倪齊民的鼓勵，劇組也找替身演員、武術指導團隊，讓他安心不少，他也決定親自上陣，只是從7層樓高度墜下，加上車子旁邊有鐵架，很怕一個失誤就撞傷，來回彩排、拍攝幾次後，當導演喊卡的那刻，熱淚盈眶，他覺得自己完成了一個不可能的挑戰。

只是天氣不穩定，加上穿鋼絲掛在牆外，工作人員也無法即時撐傘，經過一整天的拍攝，他有點失溫感冒。暖心的是，老婆呂璦唯知道他要拍墜樓的戲，就說要陪在旁邊，讓他超感動。此外，劇中演員廖家儀、羅巧倫、謝忻也來探班，讓他直呼很溫暖，像吃了定心丸。廖家儀表示只要跟倪齊民對戲，就會有吊鋼絲的重頭戲，轉頭就跟和倪齊民對戲的謝忻說「你要小心他喔」，全場大笑。

陳彥廷除了是民視鳳凰的簽約藝人，也在崇右影藝科技大學擔任研發長，帶領學生與教學也是全心付出，這次客串演出《市井豪門》，還能兼顧教學讓他直呼很幸福，昨天播出角色殺青戲，也收到很多同學訊息詢問「海全真的死掉了嗎？」、「海全會不會復活」，他也和學生分享8點檔是全面性的，任何可能都會發生，要大家持續收看！