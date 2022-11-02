梧棲區中華路一段與中華路一段979巷口時，今天上午發生救護車執行救護勤務闖紅燈，撞及騎摩托車的外送員事故。(民眾提供)

救護車執勤闖紅燈撞飛外送員 他連人帶車噴飛畫面曝

54歲的陳姓男子，今天上午駕駛救護車執行勤務途中，行經梧棲區中華路一段與中華路一段979巷口時，疑似闖紅燈撞上騎摩托車44歲的賴姓外送員，造成賴員連車帶人衝向前，撞及前方等紅燈分別駕駛自小客車36歲的劉男及42歲吳男，造成賴男身體受創，全案正由警方進一步調查肇事原因，及協助處理善後中。

警方指出，陳男駕駛救護車執行救護勤務途中，沿梧棲區中華路一段由北往南行駛快車內車道直行，今天上午11時38分，行經梧棲區中華路一段段與中華路一段979巷時闖紅燈，與騎重機車的賴男送餐途中，沿中華路一段979巷由西往東直行，發生交通事故。

警方表示，賴男遭陳男衝撞後，連人帶車衝撞上前，波及前方分別駕駛自小客車的劉男及吳男，他們兩人都於中華路一段路口處，由南向北停等紅燈，卻慘遭無妄之災；事故發生後，陳男、劉男、吳男都未受傷，賴男身體擦挫傷。

警方說，其中陳的救護車因撞擊車頭碰損，賴男的機車左側車身與前車頭碰損，劉男左前車門碰損，吳男右前車頭碰損等。陳男等四人呼氣酒測值為0mg／L。初步研判是陳男違反號誌，賴男未注意車前狀況；劉男、吳男尚未發現肇事因素。真正肇事原因正由警方進一步調查釐清中。