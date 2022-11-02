智慧型手機鏡頭產品升級、VR/AR及車載鏡頭需求浮現，伯特光（6859）營運展望及成長動能樂觀，伯特光董事長兼總經理陳柏輯看好明年VR/AR及手機鏡頭規格升級兩大成長動能，預期明年將持續成長。

伯特光下午舉行上櫃前業績說明會，伯特光電為專業光學鏡片模具及金屬零組件廠，該公司主要業務和產品包括智慧型手機、VR/AR、車用等精密光學鏡頭鏡片之模具和光學產品用之精密金屬零組件，為國內光學鏡頭廠玉晶光（3406）、佳凌（4976）、今國光（6209）等主要合作模具廠，今年受惠於產品組合優化及美金升值，累計上半年毛利率為33%，稅後淨利1.35億元，每股盈餘為4.59元，上半年表現已達成去年全年度89.06%，累計前9月合併營收為7.67億元，年減1.94%。

工研院產業科技國際策略發展所推估，2022年全球智慧型手機市場規模近14.19億支，年成長約3%，2023及2024年可達14.69及14.98億支。另一方面，市場產業分析研究機構TrendForce預估，今年VR/AR裝置出貨量合計上看1202萬臺，年成長率26.4%，全球VR應用內容市場規模2025年可達83.1億美元，年複合成長率達40%。

陳柏輯指出，VR模具已進入量產，看好明年VR/AR產業成長性，以及手機搭載鏡頭數量增加、規模升級，在兩大成長動能下，看好明年持續成長。

伯特光預計11月底上櫃掛牌。