有鄉鎮利用環保材質，就地取材，製作舊衣回收箱。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

過去回收舊衣，有人丟進垃圾桶，也有交由垃圾車回收，或透過二手市集再利用。為促使舊衣回收管道多元化，花蓮縣環保局結合鄉鎮市公所設置舊衣回收點，目前已經設置9處，期能提升舊衣回收及循環再利用。

環保局公布，9處回收點：統冠聯合超市花蓮市美崙店、花蓮市富安店、花蓮市國聯店、吉安鄉福興店、吉安鄉海岸店、吉安鄉太昌店、鳳林鎮鳳林店、全聯福利中心花蓮鳳林店及豐濱鄉公所行政大樓前。有鄉鎮利用環保材質設計回收箱外觀，讓民眾清楚辨識，攜帶舊衣方便回收。

民眾淘汰舊衣，大多透過清潔隊、機關、學校及社區大樓回收，尤其成衣市場多元化、或透過網路購物便利性，回收舊衣連年增加，卻也造就龐大廢棄舊衣的問題並形成環境威脅。

環保局副局長饒慶龍表示，已聯繫各鄉鎮市，希望能在公共區域顯著處，增設舊衣回收箱。環保局亦不定期配合辦理二手市集活動，以促進不用品循環再使用。相關活動請洽「花蓮資源回收走透透」粉絲專頁。

環保局提醒，回收舊衣前應先檢查衣物是否乾淨，且無破損、髒污、發臭等問題，才能提高舊衣循環再利用之效益；基於衛生問題，貼身衣物如內衣褲、泳衣等，配件、玩偶及寢具類皆不可回收。