日本皇室駙馬小室圭日前宣布通過紐約律師考試後，31日首度現身鏡頭前，不過對於記者一連串的提問，他戴著耳機、面無表情快步往前走，一概不理會，引來網友熱議。

綜合富士新聞網(FNN)、《中日新聞》報導，日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子與駙馬小室圭近期先後取得穩定工作，心中的大石頭暫時可以放下，不用再擔心續留紐約的問題；此前外界相當關注小室圭三戰律師考的結果，還有媒體分析身為重考生，加上平時忙於事務所助理的工作，想要通過可能得靠運氣，不過好消息是，終能揚眉吐氣。

幾天前的早晨，他一如往常出門上班，恰巧被記者捕獲，報導指出，這是繼去年(2021)11月移居美國後首度現身鏡頭前，一身西裝筆挺、掛著耳機，雙手插進口袋，對於記者鍥而不捨地發問，他直視前方、瀟灑地向前走；然而，記者不輕言放棄，昨再度突擊小室圭上班途中，一連問了7個問題「能說說你對通過考試的想法嗎?」、「真子現在心情如何?」、「是否有告知岳父文仁親王?」、「恭喜你!有和真子公主一起慶祝嗎」等等，都沒得到回應，甚至連點頭致意都免了。。

小室圭さん “合格後初”メディア前に姿…問いかけに終始無言 — テレ朝news (@tv_asahi_news) November 1, 2022

影片曝光引來網友兩派言論，一些人認為身為重視禮儀文化的日本人，這樣未免太丟臉，稱「太跩了，至少可以回一句『我很好』之類的」、「是把記者當空氣嗎」、「只要他和真子繼續享受日本人民的稅收，不管做甚麼都惹人厭」、「以前覺得他不錯，看到鏡頭都會鞠躬，只能說本性外露」另一派人則認為，他是普通人，只不過跟公主結婚，沒有義務要回答。