尹彥凱新娘抱梁舒涵拍到沒力。（台視提供）

梁舒涵與尹彥凱劇中終於要結婚。（台視提供）

梁舒涵與尹彥凱在台視《美麗人生 壯志高飛》感情歷經風雨苦盡甘來，即將步入禮堂。就在幸福交換戒指之際，梁舒涵突然心臟病發作失去意識，尹彥凱展現男人味，將她「新娘抱」緊急送醫。只見他一把將梁舒涵抱起，帥氣十足，不過彩排時，卻差點踩到梁舒涵的禮服，讓大家緊張得不得了，深怕新郎抱著新娘一起跌倒。

梁舒涵笑說心裡有點緊張，不僅擔心自己，也很怕尹彥凱受傷，她打趣表示：「怎麼會這麼為難一個少年，他的人生還很長。」尹彥凱表示：「我一直在嘗試身體哪個肌群可以把她撐起來，但後來發現好像沒有那一塊。」梁舒涵聽了笑說：「因為我有在練，身體很紮實。」

尹彥凱透露當天早上6點就開始拍攝，一路拍到下午，最後收工時，已經疲倦不堪。梁舒涵感受到對方的力氣即將用盡，似乎沒有辦法一秒將人抱起，她笑著安慰尹彥凱說：「你今天一直在運動，回家應該可以好好吃一頓了吧。」尹彥凱則解釋：「因為妳剛才戒指沒幫我戴進去就昏倒了，我還要先調整一下，不然怕會掉。」梁舒涵聽了笑說：「力德太粗了，塞不進去。」尹彥凱聽了連忙制止，要她好好說話，梁舒涵這才笑著表示：「我是說你的指節太粗。」

飾演媽媽的方馨也改變心意，轉而為新人獻上祝福，她說：「因為媳婦生病，做媽媽的難免會比較擔心，但後來想想，人生每天的變化很大，誰都不知道明天會發生什麼事，生病的人不一定會先走，所以珍惜每個當下。況且美女很乖，是個好媳婦啦！」