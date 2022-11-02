國立故宮博物院三件文物破損案遭踢爆後，英國衛報報導「故宮承認毀損價值25億台幣國寶」，現在又再爆出故宮將終止「蘭千山館」文物寄存，國民黨立委鄭麗文痛批，摔破2座新竹棒球場，現在還要解約寄放50年的蘭千山館，逃得過戰爭都逃不過民進黨的魔爪，如果什麼事都要馬維拉救援，民進黨官員現在就快下台，讓別人來負責。

她指出，蘭千山館包含現在正在展出的國寶級文物「唐朝褚遂良黃絹本《臨蘭亭序》」與「唐朝的懷素《小草千字文》」，因為王羲之真跡的《蘭亭集序》已失傳，唐臨摹本具有非常高的歷史價值，還曾受邀到日本參展，這些文物都是知名企業家林伯壽寄存於故宮，而且已經存放了 50 多年，一直在增建的故宮，卻以空間不足為理由要林家後代取回。

鄭麗文指出，但故宮在今年的預算仍編800萬元，預定要在10至12月辦含有「蘭千山館書畫」的特展，後來卻改為其他特展，還要中途把蘭千山館文物撤走。這些天價文物提供故宮展覽權與研究，過去五十多年都沒問題，現在故宮退回文物不再展出，也很多民眾哀嘆可能以後都看不到了，心疼文物不被重視。

鄭麗文說，更別說故宮早在去年2月就發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」破損，到現在已經發生快兩年了，故宮自己的調查報告也說，「現行陶瓷器文物保存方式仍有改善之處」，那為什麼不早點改善？蘇貞昌居然還扯瓷器質地脆弱、故宮院長吳密察否認隱匿？飄洋過海來台都沒破，在台灣放著就突然脆弱？沒有隱匿為什麼之前都沒有檢討報告？

鄭麗文指出，事發後蘇貞昌沒有調查故宮嚴重的疏失，居然先怪瓷器脆弱，碗破因為質地太脆弱？農漁產被禁是大陸的錯？停電怪小動物路過？DPP哪次不甩鍋的？文物被破壞，還說黏一黏修復就好，政府毫無責任感可言，還扯國民黨執政時也有文物遭破壞，所以你執政六年還在馬維拉嗎？

鄭麗文強調，民脂民膏編預算的錢，不是讓你們找理由摔破碗、黏回去的好嗎，要是故宮願意正視文物保存的疏漏，今年「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」是不是就可以避免掉落破損的意外發生？家裡碗盤都很難摔破，而故宮1次3件。

鄭麗文痛批，故宮在短短兩年不到的時間破壞三個重要文物，現在還要解約寄放50年的蘭千山館，接二連三地摧毀我們的國寶，犯錯就隱匿、狡辯，民進黨真的非常惡質，逃得過戰爭都逃不過民進黨的魔爪，百姓最受不了的就是DPP沒肩膀、不負責任又雙標，如果什麼事都要馬維拉救援，民進黨官員現在就快下台，讓別人來負責。