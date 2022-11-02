統一集團旗下德記洋行（5902）2日公布第三季財報，前三季稅後純益1.5億元，較去年同期大幅成長33.9％，換算每股純益1.59元，已經超越去年全年的1.57元，「賺三季抵一年」，創下2008年統一接手以來的最佳成績。

其中德記第三季營收5.73億元，年增9.5％，也比第二季增加5.3％，為2004年第4季以來的近18年新高；單季稅後純益4,636萬元，也年增兩成，換算單季每股純益0.49元。

德記旗下擁有知名的開喜烏龍茶，近年則積極代理銷售美國星巴克瓶裝咖啡、日本森永冰品、瑞典OATLY等國際知名品牌的食品飲料，收到不錯成效。尤其這兩年因為疫情不能出國，德記代理的進口商品受到消費者歡迎。

德記洋行最早由英商於1845年在福建廈門成立，隸屬英國東印度公司，1867年台南安平港開港，德記率先設立分行，做為在台貿易的第一個根據地。德記在台灣一開始從事砂糖、樟腦出口，之後轉變為經營各種民生消費品的進出口，扮演代理貿易角色，為台灣歷史最悠久的貿易公司之一。

1993年英商撤出，輾轉一度由國巨接手經營，1998年國巨董座陳泰銘當選成為德記董事長。惟德記離國巨的被動元件本業太遠，2008年國巨決定出脫德記股份，交由統一集團接手經營至今。

德記近年持續紮根食品飲料產業，擁有開喜烏龍茶、TAIT TEA德記洋行茶、優菓甜坊及NIJIYA等自有品牌，透過一系列行銷活動、異業結盟、及通路開發，成功增加品牌及產品曝光度；另外德記也致力國際品牌的代理引進。

自有品牌、代理銷售左右開攻，外加母公司統一集團的龐大資源做為後盾，德記近年營運改善明顯。