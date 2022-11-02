「以運動和世界交朋友，2025世界壯年運動會在雙北！」新北市長侯友宜今(2日)在臉書發文表示，今天他代表四百萬新北市民，和台北市長柯文哲一起從國際壯年運動總會(IMGA)執行長Jens V. Holm手中接下世界壯年運動會會旗，內心雀躍又感動！這不只雙北重要的里程碑，更是肩負重責大任的起始點，繼2016國際少年運動會、2017世界大學運動會後，新北市和台北市將再度藉由舉辦大型國際運動賽事，讓台灣感到驕傲！

侯友宜強調，這不只是一場運動會，一場友誼賽，更是一次讓來自世界各地的朋友好好認識台灣的機會。就像他的名字侯友宜的諧音「厚友誼」，要展現台灣人民的熱情，張開雙手擁抱這些好朋友，讓他們認識、了解我們的在地文化和城市風貌，繼而愛上台灣這塊土地。

運動無界、人生無限，讓世界看見台灣，侯友宜喊：「2025世界壯年運動會，我們準備好了，用我們的熱情和活力，讓台灣成為在國際舞台上閃爍的光芒！」