兩岸洗錢又有新手法，澎湖地檢署配合高檢署辦理「選前查緝地下不法金流」專案，日前接獲澎湖某商號陳姓經理疑涉有非法地下通匯情資，隨即由檢察官陳建佑指揮澎湖縣調查站全力偵辦。經查發現陳嫌使用支付寶APP綁定大陸地區銀行帳戶，替不特定民眾支付人民幣貨款，初步估算經手通匯金額高達新台幣1億1230萬6304元。

澎湖地檢署表示，專案小組在調取相關資金流向進行分析後，見時機成熟，旋於10月31日持澎湖地方法院核發搜索票，對相關涉案的陳姓嫌犯住處進行搜索，於住處查扣台幣24萬2800元。

經釐清案情，初步認定陳嫌自109年10月起，向有通匯需求民眾收取台幣，存入台灣的金融帳戶內，再使用支付寶APP(綁定大陸地區銀行帳戶)替他們支付人民幣貨款。陳嫌分次從銀行戶頭提領現金，交由姓名年籍不詳的大陸地區人士，由該大陸人士輾轉將新台幣轉為人民幣，回存至陳嫌綁定支付寶APP帳戶。

據檢方掌握的資料顯示，陳嫌以此不法方式已賺取千分之三至四不等的利差，經手通匯金額高達台幣1億1230萬6304元，檢察官訊後認定陳嫌違反銀行法第125條第1項、第29條第1項非法經營地下匯兌業務罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，通知陳嫌以20萬元交保。