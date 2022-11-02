大陸資深演員陸樹銘昨（1）日離世消息曝光，引起許多影迷熱烈討論，豈料，今（2）日香港演藝圈也傳噩耗，知名武打演員兼武術指導徐忠信驚傳病逝，享壽70歲；徐忠信過去還曾當過男神鄭少秋的替身，他直到1989年一次重傷，花了10個月治療才恢復正常走路，但也讓他動作演員路告終，轉做武術指導。

據《東網》報導指出，資深演員轉武術指導的「大師兄」徐忠信今日病逝，享壽70歲，男星錢嘉樂身為「香港動作特技演員工會」副會長得知此消息相當意外，但他早知曉徐忠信近日身體微恙，沒想到走得那麼突然，也承諾會幫忙他的家人處理後事。

徐忠信過去曾在電影《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》，與李連杰有對手戲。（圖／摘自微博）

資深電影人田啟文更透露徐忠信生前最後的狀況，今日早上他的女兒發現他有異樣，上前拍拍他時已經完全沒有反應，立刻報警送急診搶救，「打了很多支強心針，但都是沒有反應」，最後在下午1點左右宣布死亡，更不禁感慨，「由於走得太突然，他的家人都不知道是什麼狀況，不清楚他是否有隱情不能說」。

徐忠信從10歲就入行，在「邵氏電影」擔任武師，早年出演過許多影視作品，角色多以大賊、黑社會頭目和武林高手為主，還曾在電影《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》與李連杰有對手戲，反派形象令人印象深刻。而徐忠信在1989年當鄭少秋替身時，從2樓跳落地結果重傷，十字韌帶斷剩一條、半月板切剩一半，物理治療花了10個月才恢復正常行走，但無法再做高難度動作，因此才轉型成武術指導，在武術界地位極高。