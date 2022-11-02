HBO諷刺喜劇影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）第一季於去年熱播後，今年10月底推出第二季，首集就有驚人爆點，37歲英國男星席歐詹姆斯（Theo James）換泳褲時露出雄偉部位，把站在鏡子前目睹一切的女演員嚇到失神。

畫面中，席歐詹姆斯為換上泳褲，直接背對著女演員脫掉白色外褲，雙腿間的長條物竟然跑出來，走光的過程全被鏡子反射，女演員看到當場愣住，這一幕被剪輯成24秒短片，在推特上瘋傳，網友紛紛驚呼：「這絕對是假肢，不可能是真的」、「我的表情跟女演員一樣」、「女性福利時間」、「我到底看了什麼？」

im sorry for ever cyberbullying theo james 🙏pic.twitter.com/2nFLnq88Io — Vasilisa (@vasilisonka) October 31, 2022

由於影片討論度很高，一度登上熱搜，席歐詹姆斯近日受訪時談及此事，開玩笑地說：「我的合約中規定，不能做任何『沒有全裸』的事情」，更透露本來有更多裸露的畫面，後來改用鏡子反射的方式呈現，且已用比較保守的版本播出。

《白蓮花大飯店》第一季相當成功，掃下艾美獎最佳迷你影集或電視電影、男女配角、最佳導演和最佳編劇等五座獎項，是本屆艾美獎的最大贏家，第二季的劇情繼續聚焦在富有旅客和服務他們的飯店工作人員，主題將圍繞在兩性、一夫一妻制和忌妒心等。