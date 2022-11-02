新竹市東區中正里楊姓里長候選人拜託友人吳姓夫妻，協助尋找有意願遷徙戶籍到中正里，並開出酬金或是招待旅遊為對價。吳姓夫妻在今年上半年，便找到17名有意願的市民，新竹地檢署追查幽靈人口案件，循線查知楊姓里長候選人涉嫌期約賄選，經檢察官訊問後，予以台幣5萬元交保並限制住居。

新竹地檢署指揮檢警及專勤隊調查幽靈人口，繼1日執行中正里幽靈人口案後，循線查知該里楊姓里長候選人涉嫌期約賄選。初步釐清為楊姓候選人邀請吳姓夫妻協助幫忙找有意願遷到中正里的市民，並承諾之後將給每個人1000員或招待免費旅遊為對價。

吳姓夫妻答應請求後，在今年1到7月之間，說服了17人將戶籍前來中正里。檢警察覺有異，追查確認為戶籍遷徙但並未有居住事實後，持續深入調查，發覺楊姓候選人涉嫌期約賄選，2日指揮新竹市警察局第二分局、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊，持搜索票至楊姓候選人住處，執行搜索，並將之通知到案，檢察官訊問後，楊姓候選人以5萬元交保並限制住居。

新竹查賄團隊值此關鍵時刻，除已布天羅地網廣蒐有效情資外，針對目前受理的賄選案件，也將秉持嚴查速辦的堅決態度強力執法。同時呼籲民眾見聞賄選情事，應選擇做對的事勇敢檢舉，一起為營造公平、公正、公開的選舉環境而共同打拚。