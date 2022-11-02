T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊2日舉辦記者會，正式宣布將由永豐銀行冠名贊助，正式更名為「桃園永豐雲豹職業籃球隊」，並以「園力豹發」WE “GUTS” BALLS特有種，作為今年年度口號，誓言用更強大的姿態，帶給球迷升級版風貌，至於上周宣布重返球員身份的球隊總經理蘇翊傑，預計最快會在11月19日主場開幕戰上陣。

桃園永豐雲豹職業籃球隊上周的爆炸性消息，就是從球員身份退休3年的「總仔」蘇翊傑，將穿上球鞋在場上和球員並肩作戰，「總經理監球員」話題十足，目前已經和球隊練球進入第4周，接下來會將總經理職位的工作交接完，完全回歸球員角色，最快可能11月19日主場開幕戰就可以看到蘇翊傑上場。

雲豹隊新球季除了蘇翊傑復出，也將以新隊名出發，2日和永豐銀行冠名啟動儀式在桃園市副市長高安邦、永豐銀行總經理蔡瑞庭、桃園雲豹董事長劉晉良、執行長張建偉等貴賓見證下，象徵新賽季雙方站在同一陣線，「桃園永豐雲豹」將以全新隊名及LOGO，全力衝擊每場賽事。

永豐銀行總經理蔡瑞庭表示：「冠名贊助除了推動國內籃球運動職業化，並且發揮金融行業價值與社會影響力外，更希望讓本土球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱。」

雲豹新賽季主場設置於「漢堡館」國立體育大學綜合體育館，可容納1萬5000人，是全台最多座位籃球場館，球團將打造成親子遊樂園盛會，並規劃觀賽特種區域，票價分別為 680元「特種A區」、350元「特種B區」、100元「特種C區」並公佈主場行銷「三大『豹』點」。主場門票將於11月10日中午全面開賣，屆時球迷可透過雲豹官方社群公布於KKTIX網站連結購買。

桃園永豐雲豹職業籃球隊總經理蘇翊傑將回歸賽場。（桃園永豐雲豹職業籃球隊提供）