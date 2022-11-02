妙齡女郎周女今年7月間傍晚穿火辣短裙到中市寶雅門市購物，排隊結帳時驚覺有異物碰到腳踝，低頭查看發現後方地上蹲著1名猥瑣大叔，持手機開閃光燈朝上偷拍她裙底風光，她嚇得花容失色報警。警方循線搜索52歲犯嫌王男住處，並查扣手機，檢方偵結依妨害祕密罪嫌將他起訴。

王男在今年7月15日傍晚5時15分在中市南屯區的寶雅商場門市排隊等結帳，發現排在前方的妙齡女郎周女，身材姣好、穿著火辣短裙，竟起色念，趁機蹲在地上，手持手機、打開閃光燈，由下往上拍攝竊錄她的裙底風光。

大叔偷拍過程不慎碰到周女腳踝，驚動周女低頭查看，赫見猥瑣大叔正在偷拍，怒而報警處理。

警方調閱店家監視器，發現案發時，王男原本站在周女身後，突然蹲下，手拿手機擺在周女短裙下，還打開閃光燈由下往上錄影。

警方循線搜索王男住處，查扣犯案手機，王男向警方自白，竊錄周女裙底風光被發現，事後已將拍攝影片刪除。

檢方傳喚王男，他未到案，以涉犯無故竊錄他人身體隱私部位，依妨害祕密罪嫌將他起訴。