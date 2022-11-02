高雄AWS聯合創新中心在今年啟動，今（2）日攜手經濟部中小企業處、高雄市政府及佳世達集團旗下MetaAge 邁達特與AWS共同舉辦「雲端創新發表會」，與各界分享年度成果。（柯宗緯翻攝）

高雄AWS聯合創新中心在今年啟動，今（2）日攜手經濟部中小企業處、高雄市政府及佳世達集團旗下MetaAge 邁達特與AWS共同舉辦「雲端創新發表會」，與各界分享年度成果，期待催生本土新創獨角獸，共同加入大南方的數位轉型行列，打造新一代的數位護國群山。

今活動現場安排領導力科技、昱鈊、有鳴、延電智能、優力勁聯、華伶科技、在一起管顧及瑞艾科技等多家新創團隊展現。高雄AWS聯合創新中心的幕後推手–邁達特新事業開發中心副總經理朱驛清指出，今年度遴選16家業者進駐輔導，運用AWS技術與資源發展業務，涵蓋製造業雲端戰情室、連鎖零售業雲端數位化、軟體創新出海、5G／AI／IoT／ARVR、智慧醫療等多元題材。

AWS表示，與新創關係非常緊密，對於早期資金相對不足的企業來說，無力負擔昂貴、難管理的機房，反而可自由搭配、沒有區域限制、具有彈性的雲端服務，對他們來說是一大助力。

此次，也特別邀約2家成功出海的南台灣企業擔任講者，分別是凱鈿行動科技股份有限公司及BigGo（樂方股份有限公司），他們不僅是AWS的重要夥伴，也是新創企業邁向全球的最佳案例，這段學長姊的現身說法，引發不少創業者的共鳴，現場提問踴躍、互動熱絡，也印證了有志青年免北漂，雲騰高雄能出海。

值得一提的是，為了協助高雄AWS聯合創新中心的新創團隊獲得更多資源，主辦單位也邀約台灣證券交易所前來分享資本市場工具，以及另闢VIP時段進行一對一洽談，讓傳統產業二代接班者、在地的產官學單位還有指標性企業與新創聊聊彼此合作的可能性，30分鐘媒合讓參與者意猶未盡，預估後續可產生許多潛在商機。

隨著雲端技術的成熟發展，催生出許多優秀的新創獨角獸，經濟部中小企業處與高市府紛紛邀請表現優異的企業一起打國際盃，而高雄AWS聯合創新中心就是結合政府與民間的力量，協助新創上雲，還有推動與BenQ等大廠的雲服務實證，盼藉由新創的成長幫助南部產業數位轉型。