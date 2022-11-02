北溪天然管線。（示意圖/達志影像/shutterstock）

距離9月26日北溪1、2號天然氣管線爆炸已經1個多月時間，幕後黑手是誰，至今仍是謎團。外媒報導，北溪管線洩氣後，前英國首相特拉斯很快向美國國務卿布林肯發送一條頗為耐人尋味的短訊，內容是「搞定了」（It's done）。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）隔空喊話，表示不在乎是誰洩露以及如何得到的這些訊息，她只想知道英方如何回覆，全球數百萬人都在等待這個問題的官方答案。

俄羅斯衛星通訊社1日援引實名爆料的消息稱，北溪管線發生天然氣外洩後，前英國首相特拉斯很快向美國國務卿布林肯發送一條神秘短訊，內容是「搞定了」（It's done）。

俄國外交部發言人扎哈羅娃進一步質疑，世界各地數百萬人正在等待這個問題的官方答案，他們有權知道全球能源安全發生了什麼事，以及英國人在這次北溪襲擊事件中扮演什麼角色。

至於前英相特拉斯的手機訊息如何遭洩露。英國週日郵報報導，特拉斯任職外交部長期間，私人手機疑遭俄國特工駭入，許多「最高機密」外洩，其中包括她與多國外交部長討論俄烏戰爭等內容，有將近1年的手機訊息被下載，但英國官方不願證實，也不對個人的資安規畫發表評論。

美國雲端儲存服務商MegaUpload創辦人Kim Dotcom在推特上稱，俄方是透過特拉斯的iPhone手機，得知英國與北溪爆炸有關。他還說，特拉斯使用一個不安全的管道，向布林肯發送一則被洩露的訊息，時間是在北溪管線爆炸後不久。消息人士說明，內容是透過 iCloud 駭客獲得的。

路透上月29日報導，俄國國防部表示，英國海軍上月炸毀北溪天然氣管線，並指控北大西洋公約組織（NATO）主要成員國破壞俄國重大基礎設施，但俄方並未提出證據。

英國國防部隨即駁斥俄羅斯的說法，否認英國特種部隊參與北溪（Nord Stream）天然氣管線破壞行動。