台南市政府今年第4場大型徵才活動，5日上午9點到12點將在新營體育場內體育館辦理，共有台積電、佳能半導體、聯華電子、華新麗華、生達化學製藥及統一超商等66家廠商，帶來5097個工作機會，其中8成職缺薪資都超過3萬元以上。

勞工局表示，就業博覽會當天提供多元職缺，還提供求職者「面試模擬」、「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」等多項服務，也有提供免費接駁服務，從早上8點30分起從新營火車站到活動會場，末班車時間為中午12點15分，每30至35分鐘就有一班接駁車往返新營火車站至會場。

勞工局長王鑫基指出，除辦理就業博覽會外，為降低青年學子學用落差，市府推動產官學合作育才平台，從校園協助青年職能提升；另外為開發潛在銀髮勞動力，在善化成立「銀髮人才服務據點」，由專人整合就業相關資源，這次就博會現場將設攤提供服務，鼓勵有求職需求的民眾前往諮詢。