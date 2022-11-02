民進黨新北市長候選人林佳龍確診仍在隔離，近期頻頻派出分身掃街，台南市長黃偉哲今代替林到板橋國慶、重慶市場拜票，更帶上四項台南好物，送給林佳龍、市議員候選人，希望他們能一鼓作氣，得到第一。（蔡雯如攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍確診仍在隔離，近期頻頻派出分身掃街，台南市長黃偉哲今代替林到板橋國慶、重慶市場拜票，他表示，林佳龍是台南女婿，又是老戰友、學長，因此他特別來幫忙，希望佳龍順利當選，他更帶上四項台南好物，送給林佳龍、市議員候選人，希望他們能一鼓作氣，得到第一。

黃偉哲表示，他第一個要送的是下營蔭油，因為「黑矸仔裝豆油」，深不可測，另外還有一層含義，下營台語發音類似「會贏」，所以林佳龍一號會贏；第二個是永康的花生，象徵好事發生；第三個是台南鄭成功造型飲料，象徵一定要成功；第四個是媽祖賜芙的泡芙，希望媽祖保佑、賜福；第五個是柚子蔘，希望林佳龍好好保養喉嚨。

特別的是，台南市長候選人今日都北上站台拉票，也拚場面，國民黨台南市長候選人謝龍介上午幫市議員候選人葉元之站台，也到板橋傳統式掃街拜票，黃偉哲今晚間也到板橋市場拜票，人氣不相上下。