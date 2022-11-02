新光三越高雄左營店12週年將於11／10(四)-12／4(日)壓軸登場。（柯宗緯攝）

新光三越高雄左營店12週年將於11／10(四)-12／4(日)壓軸登場。（柯宗緯攝）

新光三越高雄左營店12週年將於11／10(四)-12／4(日)壓軸登場，祭出會員獨享「滿仟贈仟點」 最高回饋22％，扣100點還可抽百萬賓士GLA。另也與擁有300萬粉絲的三大人氣IP推出主題展，包含《白爛貓七週年期間限定店》、《H.H先生x美美插畫特展》及《PEANUTS金色狂想主題限定店》。

高雄左營店今年攜手南霸天百貨—新光三越台南西門店，共同推出眾多化妝品秒殺爆款組合，尤以首4日限定明星商品最好康，首推11／10首日限定LANCÔME「嫩量雙星賦活組」，買一送多的經典必買組合，低於5折以下價格即可輕鬆購入。

同為首日限定的資生堂國際櫃「火箭神霜超值組」更是左營店獨家限量商品，週年慶只要5折不到的價格就就能輕鬆入手！雙店同慶化妝品秒殺組合，除了首日限定外還有更多年度熱銷明星商品，如SK-II、KIEHL’S、DIOR、ESTĒE LAUDER等眾多超值組合。

至於會員點數「skm points」首度加入週年慶，會員獨享「滿仟贈仟點」超強回饋，點數除了能夠折抵消費，更可以扣點兌換新奢精品廚具、美學家電、百大夢幻逸品，扣100點還能抽百萬賓士GLA。

其中，化妝品單筆滿2000送2000點skm points，等同於滿2仟送200元。全館累計5000送5000點skm points，等同於滿5仟送500元。名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10000送5000點skm points。

此外，12週年慶高雄獨家「週週大明星」齊聚超強陣容，包含蟬聯LINE原創貼圖冠軍的白爛貓的chill意日常《七週年期間限定店》、PEANUTS《金色狂想主題限定店》超萌登場及百萬人氣插畫家我的時尚我主宰《H.H先生x美美插畫特展》打造高雄最強網美最愛打卡點。