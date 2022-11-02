超級助選員「哈姆」，是一隻年輕有活力的公法鬥，在草地上快樂自由的奔跑，模樣可愛超吸睛。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

選戰倒數，國民黨台中市東南區市議員候選人林霈涵啟動「全面開站」計畫，與競選團隊每天在選區路口揮手拉票，為傳達其寵物政見，林與愛狗人士帶著毛孩上街頭，尤其法鬥「哈姆」助選耍萌讓經過的民眾爭相拍照，林霈涵趁機宣傳社區設置寵物服務區，受養寵物民眾熱烈支持，稱讚「哈姆」是超級助選員。

陳姓飼主說，4歲的「哈姆」是公的法國鬥牛犬，牠的外型不但萌且討喜，性格也很溫馴，尤其對小孩子和長輩都特別有包容心，能跟人們和睦相處，因為比較喜歡安靜環境，怕人多的地方，外出時會給牠戴上防咬頸圈，讓牠有安全感，一般是不會打擾到鄰居，也不會半夜汪汪吠叫。

林霈涵表示，很多人養寵物，毛小孩儼然成為家中一員，除凝聚家庭溫暖，更陪伴人類生活的小夥伴；除了東區有樂業寵物公園，若當選她將在南區爭取添1處寵物公園，讓毛小孩在草地上快樂自由奔跑；另各里協助設置寵物自助洗、各里增置寵物便便箱、籌措流浪動物緊急手術費用、協助流浪動物安葬善後等政見。

東南區市議員候選人林霈涵說，喊出「再出發」前進議會，啟動「路口開站」是日常，每天一大早就在東南區各路口，向路過的民眾揮手致意，就是從街頭找回支持者的聲音，選舉過程艱辛，要更「骨力」、更打拚。

林霈涵指出，提出動物保護和友善毛小孩的政見，就是希望獲得愛寵物人士的認同與支持，尤其在超級助選員「哈姆」的助攻之下，有些民眾會直接上前和她溝通政見，甚至進一步提出到鄉里建設的意見，讓她獲益良多，相當感動。