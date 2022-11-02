升息風暴牽連金融業，金管會近日針對銀行投資「無活絡市場金融商品」，訂出評價三準則，即一要採用多種評價技術衡量公允價值，二是對評價技術要辦理合理性檢測，三是評價技術變動要訂定適當內部核准層級，如副總級以上或經董事會，避免投資部門經理人任意更換、採取最有利自己的評價模式。

銀行局表示，會規定三準則主要是因為美國今年大幅升息12碼（3％），造成債券價格大幅下跌，檢查局在進行報表監理時，認為銀行投資的無活絡市場金融商品，在評價模式上恐太單一，恐未能真實反應投資部位的真實市價，即擔心「隱藏損失」。

銀行投資的無活絡市場金融商品，主要就是國外的不動產證券化（REIT）、抵押擔保債券（CMO）、住宅貸款擔保證券（RMBS）及資產抵押擔保證券（ABS），幾家大型銀行投資極大部位，這些投資大多沒有交易市價可作為列帳依據，各銀行都有建置自己的評價模型或技術，也有採交易對手報價方式。

銀行局檢視前幾大銀行的投資部位，大部分銀行60％以上的投資都是放在攤銷後成本（AC），即以成本列帳，有幾家將比較大的部位放在公允價值經損益（FVTPL）及其他綜合損益（FVOCI），第二季升息，也是損失慘重，淨值減少，且會計師都表示有合理反應市價；第三季不止大銀行，一些中小型投資較積極的銀行，淨值亦減少。

銀行局強調，目前並沒有檢舉案，檢視後亦沒有發現銀行有「隱藏損失」，且會計師亦都簽核半年報，但因市場利率波動大，未來檢查局仍是會實地金檢，檢查這些報表及投資，因此要求各銀行投資無活絡市場債券，必須符合三原則，且要留存軌跡。

一就是依據IFRS13規範，要用多種評價技術視無活絡市場金融商品的公允價值，且要求取合理區間及最能代表的公允價值；二是要對評價技術辦理合理性檢視，包括定期與實際歷史交易價格、交易對手報價等，對價格差異較大或差異程度持續擴大者，要追蹤及分析，了解是否真實反應市價。

三是評價技術變動要訂定適當的內部核准層級，除依8號公報辦理外，也要洽證會計師出具複核意見，即變更評價模式要至少副總級以上同意，甚至董事會，避免經理人任意變更，選擇對自己最有利的評價方式。