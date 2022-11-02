在美國祭出《晶片法案》後，韓國半導體業不論是排名、產量，都是Chip4中唯一呈現下滑的。韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根2日指出，韓國政府將透過優化環境、提升競爭力，甚至是「鼓勵韓商回韓投資」等模式，讓韓國再度以「亞洲經濟樞紐（ASIA HUB）」的地位，進一步讓半導體產持續維持領導全球的競爭力。

韓國產業通商資源部與大韓投資貿易振興公社（Kotra）共同舉辦「Invest Korea Week 2022（IWK）」記者會，由於大會主軸為強調韓國的BBC（生物科技、電池與晶片）優勢，進而引發外媒關注美國《晶片法案》對韓國的影響，以及企業與政府的因應措施，是否有做「最壞的打算」？

安德根坦言，美中都是韓國重要的經濟夥伴，中國大陸是韓國重要的市場，而韓美不論是軍事還是經濟上彼此都為戰略合作夥伴，因此，美中對韓國同等重要，而站在政府的立場，是竭盡所能的強化彼此的關係，進一步減少衝擊與影響面。

然而，半導體是韓國經濟最大收益來源，而中國大陸又占韓國半導體出口金額近半的比例，媒體關切，一年豁免期後可有對策？安德根直言，目前很難預測一年後的情形，主要還是要看美中雙方的後續作為與發展，「現在很難談一年後會如何？」政府的立場，就是竭盡所能的協助企業。

對企業可能有最壞打算「撤離大陸市場」，安德根態度保守的表示，就政府立場，不會去鼓勵企業「撤出」，但是如果企業有「分散投資風險」的想法，或確實有想要回韓投資的意願，站在政府的立場當然是會積極協助企業回韓投資，甚至是鼓勵有意分散投資風險的企業「選擇韓國」。

安德根進一步指出，協助海外韓商「回韓投資」是政府的重要政策目標，韓國有很好的全球連結，韓國簽定的FTA涵蓋全球85％的GDP，韓國一直以來都是亞洲的經濟樞紐，他相信，《晶片法案》對韓國相關企業短期衝擊難免，未來透過政策的積極作為，韓國將再度以「亞洲經濟樞紐」的地位，進一步讓半導體產持續維持領導全球的競爭力。