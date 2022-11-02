南韓首爾梨泰院日前發生踩踏事件，造成156人死亡，超過300人輕重傷。許多台灣人看到悲劇後，紛紛探討國內相關措施，希望能夠引以為鑒，避免同樣慘況在台灣上演。不過有網友指出，許多台灣人被推擠後，都會轉頭飆出國罵三字經，「是在推三X啦」，所以應該不會發生類似事件，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，韓國發生踩踏意外是一個悲劇，但同樣推擠若發生在台灣，當事人一定會轉頭飆出髒話痛譙「是在推三X啦」，之後若雙方仍無法結束衝突，就會上升到請人支援輸贏的環節，所以「梨泰院事件應該不會在台灣發生」。

對此，許多網友紛紛回應，「不要碰我肩膀！不要！碰我肩膀！」、「笑死，你這句話有聲音，高中時和我姐第一次參加動漫展，我們開門前就排隊了，一開門後面的都往前推擠，我們被擠到腳都懸空，有個男的大聲罵『X你娘XX推三X啦』後面的才乖乖排隊」、「台灣應該不會因為踩踏推擠，應該只會鬥毆致死」、「台灣有東踏取蜜（Don't touch me）的文化，安啦」。

事實上，本站曾經報導，許多網友認為梨泰院踩踏事件之所以如此嚴重，一部分原因可能就是因為韓國人走路時，習慣不管前方有人就直接往前撞，若前方路人因此被撞開，韓國人也不會為此破口大罵，而是習以為常。