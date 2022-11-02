根據國發會發布9月景氣對策信號，綜合判斷分數為17分，較上月減少6分，燈號轉呈黃藍燈。回顧歷史經驗，當景氣對策燈號滑落至代表景氣走緩的黃藍燈區，往往伴隨台股相對低點出現。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金經理人施政廷表示，回測1984年以來的景氣對策燈號與台股加權指數表現，景氣對策燈號曾有172次落入黃藍燈以下，若每逢黃藍燈號出現的當月月底進行買進動作，有146次會賺錢，26次會賠錢，勝率可達84.88％，持有一年後平均報酬可達24.18％。若每逢景氣對策燈號翻落藍燈的當月月底買進，獲得正報酬的機率進一步提升到85.71％，持有一年後平均報酬可達26.15％。顯示當景氣對策燈號步入黃藍燈區，投資人可開始採取逢低分批買進策略。

施政廷指出，由於OECD（經濟合作暨發展組織）發布的經濟領先指標尚未反轉向上，企業獲利修正也尚未有落底跡象。接下來升息帶來的景氣逆風，對個別企業獲利的衝擊影響程度多寡，關鍵觀察將落在明年第一季財報；在產業趨勢與個股展望尚不明朗的情況下，重押單一產業或個股將會遭遇較多的壓力與挑戰。反觀台股大盤指數，自年初以來已修正近30％，即使呈現震盪，但下檔空間已相對有限，若聚焦追蹤具有高品質、低波動與高股息等因子的指數ETF，除可參與市場潛在資本利得，還有息收機會，搭配全方位選股策略降低單押產業或個股的風險，提供下檔保護。

值此升息環境之際，施政廷建議想同時兼顧跟漲抗跌的投資人，選股策略需廣納電子、金融、傳產中兼具高盈餘品質、高股息、低波動標的，既能抵禦景氣循環影響，又能剔除股價動能不佳個股，並以定期篩選機制汰換位居產業高點的弱勢股，避免誤踩「賺股息、賠價差」的高殖利率陷阱。

本周美國聯準會召開11月利率決策會議，市場預期會後宣布再升息3碼；預計將利率推升至3.75％到4％區間。施政廷認為，即便市場預期美國聯準會12月升息腳步有機會出現降速，但在通膨數據露出降溫曙光之前，市場將持續震盪築底，分批佈局進可攻退可守的多因子高股息ETF，把握投資勝率好時機。