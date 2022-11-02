民眾黨桃園市長候選人賴香伶今天下午與黨籍市議員候選人黃國晏到南崁徒步掃街，賴香伶呼籲市民擺脫藍綠僵固的思維，選擇願意改變桃園政治生態的民眾黨，因為只有市民才是最大咖，在剩下24天的選舉，支持賴香伶、黃國晏。

賴香伶與黃國晏下午在民眾黨祕書長謝立功的陪同下在南崁掃街，賴香伶表示，今天是選戰倒數24天，在蘆竹拜票，協助帶起民眾黨的士氣，相信桃園市民已經看到民眾黨的清廉的團隊要讓市民成為這次選舉最大贏家，民眾黨就是把市民放在最優先，因為市民才是最大咖。

賴香伶表示，接下來他們會陸續到桃園其它區域，展開與市民直接的接觸，除了訴說民眾黨的理念外，還是希望這次桃園市長選舉能帶動桃園的新政治，不要只有藍綠候選人每天在做一些口水戰、抹黑戰的伎倆，無視市民權益拖過了選舉的時刻，也籲請桃園市民們發揮智慧，選擇最親民而且是有行動力，願意改變桃園政治生態的團隊。