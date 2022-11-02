因應台灣市場的蓬勃發展，日本歐力士集團( ORIX GROUP ) 於1998年在台成立歐力士租車，成為第一家在台取得甲種小客車租賃營業執照的外商公司，目前在台管理車輛數已超過32000台，客戶服務經驗已累積超過10500戶，無論企業或個人長租皆提供單一窗口服務，為客戶量身訂製專屬租賃方案，無論在車輛管理、保養維修、保險規畫等用車所需皆由專人負責，省去繁雜的租約流程大幅降低車輛的營運成本。

歐力士租車在企業長租及個人長租的租賃方案皆能滿足各族群的用車需求，以企業長租為例，負責的租賃顧問會提供最適切的企業節稅方案、全方位保險規劃及車隊管理系統，依公司需求量身規劃最合適的租賃方式，任何品牌任何車款皆可承租，彈性靈活、申辦流程簡易，無論是商務代步或公務用車，都是企業最明智的選擇。

歐力士租車推出的TESLA電動車個人租賃服務大獲市場好評，也漸漸將公司企業納入同等服務範疇，透過長期租賃、車隊保險折扣、優惠利率回饋，並針對公司規劃低保證金／低頭期款，低月付款租賃購車專案，申辦流程手續簡易且享有專屬客戶服務，同時替公司帶來節能減碳的正面形象，亦能提升企業對於極端氣候的風險管理能力及早做好因應對策。

歐力士租車與TESLA Taiwan互為合作夥伴，在電動車個人長租方案首創「7年期低月租金方案」，頭款只要10萬元，不須動產設定、不佔貸款額度、財務規劃更靈活， 針對TESLA旗下熱門的車款Model 3與Model Y，歐力士每季都提供優惠的租賃方案與保險規劃給消費者選擇。

選擇歐力士租車的好處在於無須一次支付大筆現金，若以公司租賃還能簡化財會稅務作業、月租金全數可作費用扣抵、5％ 營業稅可扣抵當月銷項稅額、無須受限車輛列固定資產之折舊耐用年限及 250 萬上限之規定、無車輛出售跌價損失之疑慮。

對比傳統購車流程在省時方面，歐力士租車會以專人服務的方式安排車輛定期保養與維修、保險及出險理賠事宜、車輛檢驗及牌燃稅繳納等監理作業、道路救援與協助交通事故、提供代步車服務(依合約規定)、365 天全天候客戶服務，以最用心快速的方式符合客戶的期待。