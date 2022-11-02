新北市新莊區今(2)日晚間6點發生一起街頭砍人案件，有名未成年的高中生無照騎機車，行經中誠街時與另外2部機車共3人發生行車糾紛，結果高中生遭對方2人持刀砍傷手部，被還遭噴辣椒水，帶傷報案求助，目前警方已鎖定3犯嫌，正持續追緝中。

疑過彎未減速！台84線大貨車翻覆橫躺路中 25歲女撞斷腿
大水湧入緊急切離高壓電 蘇花改中仁隧道暫無照明
男騎士鬼切迴轉遭撞「2車4人當場彈飛」機車零件碎滿地
#行車糾紛 #新莊 #砍傷 #辣椒水 #新北市