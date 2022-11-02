新莊驚傳街頭砍人！高中生無照騎車爆糾紛遭砍 3嫌逃逸 18:512022/11/02 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區今(2)日晚間6點發生一起街頭砍人案件。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區今(2)日晚間6點發生一起街頭砍人案件，有名未成年的高中生無照騎機車，行經中誠街時與另外2部機車共3人發生行車糾紛，結果高中生遭對方2人持刀砍傷手部，被還遭噴辣椒水，帶傷報案求助，目前警方已鎖定3犯嫌，正持續追緝中。 疑過彎未減速！台84線大貨車翻覆橫躺路中 25歲女撞斷腿 大水湧入緊急切離高壓電 蘇花改中仁隧道暫無照明 男騎士鬼切迴轉遭撞「2車4人當場彈飛」機車零件碎滿地 #行車糾紛 #新莊 #砍傷 #辣椒水 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通緝男飛車追逐又衝撞警方 遭開15槍仍逃跑 11:582022/11/02 社會 奈格豪雨狂炸北台灣 5遊客萬大北溪溫泉朝聖受困 09:462022/11/01 社會 巴拿馬籍貨輪彰化外海沉沒5船員獲救 12人仍下落不明 07:572022/11/01 社會 宛宛兒遭同儕霸凌 拚賺錢擁4房 04:102022/11/02 娛樂新聞 嘉義蒜頭大橋幹道2車對撞 駕駛頭破血流2人送醫 18:152022/10/31 社會 前國教署長示警 不加速退場恐國文老師教理化 04:102022/11/01 生活新聞 10萬人窄巷疊羅漢 嬌小女暫停呼吸 04:102022/10/31 生活新聞 韓國萬聖節慘案 154死 04:102022/10/31 國際大事 專家傳真－舉報機制要有效 關鍵在舉報資料保密 04:102022/10/31 專題周報 官田消防首創獨特水域救災模式 減少傷亡發生 19:222022/10/31 寶島 巴拿馬籍貨輪仍有12人下落不明 空勤發現兩艘無人救生艇 12:372022/11/01 社會 台北市長最新民調跌破眼鏡！郭正亮爆內幕：這現象正在發生 22:422022/11/01 政治 遭友人猛酸是「窮人」傷自尊 板模工喊「給你死」怒砍7刀 13:182022/11/02 社會 綠營網內互打 長治鄉長選戰驚傳暴力 16:512022/11/01 政治 國道1號汐止段大雨坍方 南向出口估周五搶通 04:102022/11/02 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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