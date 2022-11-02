苗可麗（左起）音樂劇總監王希文，今分享排戲趣事。（羅永銘攝）

苗可麗今（2日）出席音樂劇《台灣有個好萊塢》茶敘，日前她79歲的母親突然掛急診，當天接到姊姊電話趕回台中，看到媽媽只要躺下就沒辦法呼吸、雙腳無力，趕緊送醫，「她平時不愛去醫院，我說去醫院好不好，她說好，我就知道她非常不舒服了。」

她解釋母親因為心臟問題有服用利尿劑，但有時排鈉速度太快，排過頭人會呆滯行動遲緩，下降到某個程度還會休克。在急診室時，因為媽媽無法躺下，苗可麗當她的「靠背」守護整夜，所幸媽媽逐漸康復。

苗可麗也透露這次住院最心疼的就是看著媽媽為了要進食，使用假牙黏著劑黏假牙，自己卻幫不上忙，哽咽地說：「我光看她套假牙我就超難過，因為我常不在家，沒幫我父母做過這件事。」

她感嘆人生無常，希望哪天突然走了不要太麻煩別人，現在已經先把存摺、遺照、要穿的衣服，要交代的事情全準備在行李箱，開玩笑說：「尤其遺照，不然到時候別人選了一張你不喜歡的，很嘔又開不了口。」

這次在音樂劇中飾演黑道大姐大「文鳳」，從沒接過音樂劇演出的苗可麗，第一次要開口唱歌有點抗拒，但覺得人生不能停滯，需要一點挑戰，所以還是接下，笑言：「只希望不要砸了劇團招牌。」舞台劇總監王希文大讚苗可麗是很會運用聲音表演的演員。

王希文回想當年選角時，因為「文鳳」這個角色設定是人稱「台灣黑玫瑰」的黑道大姐大，更是娛樂產業教主，作風犀利、個性強勢，需要一位重量級的演員來扮演，「苗可麗」這個名字就這樣出現在眾人的心願清單中，王希文笑說：「當初去邀請可麗姐的過程就是一場賭注！」根本沒人能保證能邀到她。

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