雙11購物節即將到來，各大業者紛紛摩拳擦掌，搶攻單身族的荷包，兆豐銀行趁勢推出「雙11金Fund送」優惠活動，祭出基金申購手續費1.1折優惠，鼓勵客戶善用時間價值，以投資理財開創被動收入，讓消費者在購物狂歡、荷包消瘦的同時，也能建構扎實的財務規劃，達成「財富自由免煩惱」的生活目標，兆豐銀行讓您雙11不只是血拚，更要聰明買基金。

兆豐銀行表示，與雙薪家庭相比，單身族收入來源少了一半，資金收入相對單薄，未來可能面臨老年無人照顧，以及是否有足夠的現金流支撐退休生活等問題。根據內政部調查統計，2021年介於25～49歲之年齡區間，未婚人口多達近380萬人，未婚率高達約43％，且有逐年上升的趨勢。因此，如何選擇投資標的與設定明確的目標，藉由投資理財來為自己創造被動收入，對單身族群來說就顯得更為重要。

兆豐銀行建議，因應金融市場高通膨與資金大幅收緊的環境，可採取中長期布局的心態，在個人投資組合中配置具收息特性、中長期上漲潛力的資產。兆豐銀行今年在雙11推出的「雙11金Fund送」優惠活動，精選11檔基金商品，自2022年11月1日至12月31日止，透過兆豐銀行網路銀行或行動銀行線上單筆申購精選基金，每人可享有2筆申購手續費1.1折的優惠(下單時須選取活動專屬行銷代碼)，讓投資人輕鬆線上申購，滿足客戶不同的投資理財需求。

雙11節日吹起了一股單身經濟，單身、不婚族在辛苦工作的同時，也想兼顧舒適的生活品質；兆豐銀行表示，方法其實不難，要訣是提早規劃，不論年輕或大齡，執行紀律的長期投資，為自己創造穩定現金流、持續累積資產，就有機會實現財務自主，擁有富足人生，成為人人稱羨的單身貴族。