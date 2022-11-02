台日好茶共飄香，中市和平區與日本東彼杵町線上以茶會友。（台中市政府提供）

台中市和平區公所與日本長崎縣東彼杵町2日舉行線上友好交流會，由和平區長吳萬福及東彼杵町長岡田伊一郎簽署友好意象書，雙方以地方特色著名好茶「梨山茶」與「彼杵茶」作為交流。吳萬福表示，大梨山地區生產的梨山茶品質堪稱全台之冠，特地與同為茶鄉的日本東彼杵町交流共創雙贏，盼梨山好茶在國際嶄露頭角。

和平區公所與日本長崎縣東彼杵町2日舉行線上友好交流會，和平區長吳萬福、長崎縣東彼杵町長岡田伊一郎、福岡辦事處總領事陳銘俊及和平區代表會主席陳志勇到場參與。

吳萬福說，和平區與東彼杵町有許多共同點，雙方在觀光、農特產品行銷上，皆在市場占有一席之地。兩地最大共同點就是「茶」，梨山的「梨山茶」與東彼杵町的「彼杵町茶」，均為在地的最大特色，促使這次的交流機會；期盼透過雙方的茶文化特色加深國際交流，讓和平區躍上國際舞台

吳萬福指出，和平區面積約1038平方公里，是全國面積最大且唯一逾1000平方公里的市轄區，區內著名景點如福壽山及武陵農場更與清境農場並稱全台三大農場；還有谷關七雄、四大名湯之一的谷關溫泉及大雪山國家森林遊樂區，都是吸引遊客駐足的熱門觀光景點。

吳萬福表示，梨山地區地理環境特殊，由於氣候寒冷、日夜溫差大、霧氣多，獨特的環境條件加上良好的製造技術，造就了梨山茶獨特的高山風味。和平區公所自2016年起開始推廣「梨山茶產地認證標章」，嚴格把關茶葉農藥殘留檢驗及品質，讓消費者喝得安心。

東彼杵町町長岡田伊一郎強調，東彼杵町位於長崎縣中部，東彼杵町最有名的特產就是彼杵茶，曾連續4年榮獲日本茶業界最高榮譽農林水產大臣賞、日本茶大賞受賞，並榮獲消費者票選最受喜愛的茶品；和平區舉世聞名的梨山茶與屢次榮獲日本第一的彼杵茶是很好的連結，期盼將來雙方能有很好的交流。