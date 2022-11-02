板橋大遠百周年慶期間，防水鞋品牌Palladium整體銷售業績也成長40%以上。（板橋大遠百提供）

新光三越信義新天地周年慶，防風外套銷售5000件以上，Columbia F21男OT極暖防水兩件式羽絨外套，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越信義新天地THE NORTH FACE UE倉石拼接防水外套，兼具潮流與機能風格，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越信義新天地Timberland男款小麥色厚磅寬鬆圓領長袖上衣，價格店洽。（新光三越提供）

微風南山Timberland淺卡其色工作靴，原價6500元，特價3790元，限量10雙。（微風提供）

微風信義PUMA慢跑系列SEASONS Stormcell連帽外套，推薦價9280元。（微風提供）

害怕雨神同行，台北近期天候溼冷，使百貨周年慶期間機能衣、防風外套與防水潮鞋等銷售明顯增長，加上出國解封，民眾購買外套需求提升，而不少人也會從外型、品牌入手，如The North Face、Palladium、Superdry、Timberland、ONE BOY等品牌因兼具機能與潮流，都是此波周年慶的明星銷售品牌，最高成長約4成以上。

新光三越台北信義新天地觀察，每到天氣溼冷，防水潮鞋、防水防風外套等相關商品銷售就暴增，尤其輕量機能的外套，不論是山系或潮流品牌都受喜愛，是現在年輕人的穿搭首選，銷售較去年成長3成以上。

其中登山品牌的機能型外套，也成長雙位數，消費者多選擇科技材質，或混和羽絨的機能外套，除可抵擋溼冷天氣外，年末出國也適合當出遊戰服，趁周年慶入手高單價外套，比到Outlet買更划算。新光三越統計，如The North Face UE倉石拼接防水外套，兼具潮流與機能、Columbia兩件式羽絨外套等，都是櫃上的熱銷品；而輕量的風衣或是衝鋒衣一樣熱銷，能當作運動後的防風外套，如ONE BOY品牌於周年慶期間賣出3000件的佳績，LACOSTE輕量防潑水套，則原價6折就可入手。

此外，新光三越信義新天地也發現，只要遇到雨天，防水鞋的業績都會飆升2至3倍，Palladium消費滿5000元加碼現抵500元、滿7000元加碼現抵700元；Timberland周年慶限定男款短靴，特價3290元，只要5折。

板橋大遠百觀察，周年慶期間防風防水的機能類商品，整體業績成長40%，外套像Superdry業績成長45%以上，客單價也同步成長40%，賣最好是經典風衣外套；防水鞋Palladium業績也成長40%以上，客單價成長30%，以經典防水靴及新上市的全新防水TRAVEL PACK系列最熱賣。

微風表示，較高單價的機能型外套、鞋款銷售皆有明顯成長，尤其輕量機能外套及防水鞋款，不少人也會從外型、品牌入手。像是微風信義ABC-MART推出Adidas GORE TEX系列休閒鞋、PUMA－SEASONS高端戶外機能系列、Nike Kicks Lounge GORE TEX系列球鞋等；而Nike保暖刷毛外套雖不具機能性，但溫暖材質搭配潮流設計，也是今年周慶熱銷商品之一。

除高單價機能外套外，微風南京的ONE BOY主打親民價格，輕量輕鋒衣系列更銷售破百件；另一高CP值熱賣款，則為UNIQLO－BLOCKTECH防風防雨連帽外套。