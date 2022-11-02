針對民進黨主席、總統蔡英文昨(1日)在台北市文山區為民進黨台北市長候選人陳時中造勢時致詞，以為2020年53％投票給她的人是她永遠的鐵粉，只要她去站台輔選就可以全面接收轉移率，陳時中在文山區拿到上次總統大選她得到的46.5％就可以當選，國民黨立委賴士葆直批，這樣真的太自戀自大了，蔡英文太低估文山區民眾的智慧，到基層去聽看看就會發現「討厭陳時中」是最大的共識，很多人後悔上次被抗中保台的口號誤導了。

賴士葆今(2日)在臉書發文指出，蔡英文說若民進黨選得不理想，國際會解讀台灣人民是否改變主意，會對台灣的信心打折扣。蔡英文覺得一定要讓民進黨永續執政才是政治正確、才是理所當然的話，這樣的邏輯思維已經像小孩子一般偏執又任性了。

「老百姓真實的感受就是李遠哲說的，蔡政府二次全面執政以後開始腐化，甚至比前面更快。」賴士葆強調，是的，台灣人給民進黨太多機會，但見綠色執政帶來民主的沉淪，大肆掌控媒體，豢養網軍側翼，走回威權獨裁。

賴士葆指出，回顧萊豬進口的時候，中央政府濫權霸凌地方自治，阻擋地方政府要為人民食安把關的權限。還有，被包裝成五星級執政的新竹市和桃園市，重大市政建設卻是一再爆發人謀不臧的醜聞。這些不勝枚舉的事例人民點滴在心頭，蔡英文要大家繼續讓民進黨執政的理由太薄弱了。