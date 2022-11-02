明年底出團的南極團所搭乘的星凝日蝕2號，是2023年4月才會下水的新船，擁有1萬7085噸噸位，僅能搭載186名乘客。（柯宗緯翻攝）

近日舉辦行程說明會，不少企業家、貴婦團等蠢蠢欲動，除了旅行之外，社交用途也是一大目的，藉此互相交流。（柯宗緯攝）

近日舉辦行程說明會，不少企業家、貴婦團等蠢蠢欲動，除了旅行之外，社交用途也是一大目的，藉此互相交流。（柯宗緯攝）

隨著疫情解封，旅行社搶攻高端旅遊市場。有旅行社推出為期19天旅行的極地之旅，搭乘6星級遊輪SCENIC ECLIPSE II星凝日蝕2號，還可安排直升機、潛水艇。不過，想參與口袋要夠深，至少得準備70多萬元，但已有不少企業家、貴婦團蠢蠢欲動，搶先預定明年底出發的行程。

永勁旅行社總經理盧偉華指出，該公司經營南部頂級客層多年，一場疫情讓他們在台灣悶了2年，深知這群客層對獨特國外旅遊的渴望，因此規畫南極19天極地旅行，搭乘專為南極探險打造的6星級遊輪SCENIC ECLIPSE II星凝日蝕2號，並安排直升機及潛水艇，以陸海空三維度欣賞南極之美。

據了解，南極豪華郵輪客群，主要為年紀稍長的百國玩家，已經玩透世界各國，有錢又有閒，近日在高雄舉辦行程說明會，祭出早鳥優惠價，不少企業家、貴婦團等蠢蠢欲動，除了旅行之外，社交用途也是一大目的，藉此互相交流。

該旅程可飽覽企鵝、海豹、鯨魚及冰原等獨特的南極動物生態，而為避免動物受到驚嚇，因此搭乘中型郵輪。出發的時間，也選在南極的夏季，預定2023年12月中下旬出發，除郵輪行程外，也可自費搭乘直升機、潛水艇，從空中、海域欣賞南極風光。

永勁旅行社指出，明年底出團的南極團所搭乘的星凝日蝕2號，是2023年4月才會下水的新船，擁有1萬7085噸噸位，僅能搭載186名乘客，是最適合靠近南極的中型遊輪，頂級團採包船，全團都是台灣人，玩起來更盡興。

永勁旅行社南區業務協理徐小蘭表示，這趟在頂級客層熱烈揪團的南極19天跨年旅遊，預計從阿根廷烏斯懷亞登船，整個行程除在南極半島探索，並加入伊瓜蘇瀑布區，是一趟難得的深度旅行。

徐小蘭說，該公司為南部客層包下第7、8層艙位，不含機票及自費行程的船艙價從65萬元到130萬元不等，頂級客層都要最貴的艙等，目前已有7成的訂位。