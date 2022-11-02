年薪百萬是許多人職涯中想達到的目標之一，不過究竟能達到這樣薪資等級的人有多少？一名男網友好奇發問，「年薪百萬的人多嗎？」引發討論，也意外釣出一名牙醫系的網友，超霸氣地說：「身邊沒人領那麼低」，讓許多人看了好羨慕。

原PO在論壇Dcard發文，細數各行各業都有人能夠拚到百萬年薪，包括：工程師、作業員、開3噸半大車的運輸業，他認為，餐飲業、服務業的年薪可能較低，大約在60萬元上下，好奇發問：「你們身邊年薪百萬的人多嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「新竹東區很多」、「我工程師沒破百，抱歉拉低水平」、「雙薪有，我年收80幾萬，我老婆70幾萬，一個人不行就兩個」、「竹科台元路上隨便一個都破百吧」、「在公司當法務，第4年就破百」。另外，還有一名牙醫學系的男網友回應，「身邊不多欸，沒人領那麼低」，讓許多人超羨慕，笑說：「太狠了吧，哥！」

根據行政院主計總處「薪情平臺」2020年最新資料指出，年薪達到百萬者，約在全體受雇員工PR90左右，不過這份資料並不包含農業、政府機關、小學以上各級學校、宗教等行業。