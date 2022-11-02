全家會員於店舖、隨買跨店取、全＋1商城、全家行動購，單筆訂單滿111元，有機會抽中新台幣100萬元整、SYM全新迪爵125CBS2.0鼓刹機車。（全家提供）

「萊爾富線上購物」全站最低1折，再推精選限量爆品，並祭出每日免費玩轉盤。（萊爾富提供）

OKmart與「蝦皮購物」合作，新舊用戶都能享好康。（OKmart提供）

每年雙11購物節是電商兵家必爭的年度大檔之一，加上近年受疫情影響，全球宅經濟快速發展，據eMarketer預估，2024年全球電子商務銷售額將來到近6.4兆美元。超商業者同樣不會放過這波商機，不只免運、點數優惠，各式3C、美妝保養品也能便宜買到，最低下殺1折。

7-11先是7日祭出「7-ELEVEN DAY」主題活動，買任兩個飯糰／麵包或任一個燴飯／便當／麵食，送麥香300ml系列飲料兌換券；購買全店指定商品結帳金額滿711元，送OPEN POINT點數100點；i預購即日起推「111.11.11購物節」活動，精選3C家電、專櫃美妝保養、精品包錶等上百支商品祭出限時限量3折起優惠，除購買指定商品消費滿1111元享11％ OPEN PONT點數超值回饋，部分商品再加碼11％，最高回饋22％。

OPEN POINT行動隨時取自9日至15日也有優惠，期間每日推出限量CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11，更祭出CITY CAFE大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶以及CITY PRIMA精品美式四大暢銷人氣商品711元組合促銷。

全家APP「全＋1商城」、旗下電商「全家行動購」亦卯足火力，15日前於全＋1商城消費1元可得1積分，累積滿1111積分即可兌換Let’s Café中杯經典熱拿鐵一杯，每會員至多可兌換2杯。全＋1商城還推出雙11主題館，包含保健嚴選、雲端超市等十大館別，提供多樣精選夯品限時下殺優惠，如森田藥妝、我的心機系列商品均一價99元，安格斯黑牛系列均一價111元，低於5折。另網購族最有感的免運活動也將於雙11檔期登場，即日起至10日，逢週一至週四享全館199元免運，週五至週日以及主波段11／11-11／15則有全館0元免運優惠。

全家行動購則於活動期間推出111元、511元、1111元均一價商組，上百件熱門商品37折起：Picard覆盆莓馬卡龍原價299元、特價111元等；此外，11日當日於全家行動購消費，不只全館免運、最後一小時限時85折，還有機會抽中整單免費。

萊爾富觀察到消費者最愛的促銷活動，以指定滿額免運、滿額折現和限定搶購最受青睞，即起至15日，推出全館常溫超取訂單(不含箱購商品)滿99元享免運活動，即消費者只要在「萊爾富線上購物」電商平台，購買常溫商品(不含箱購商品)單筆訂單滿99元，選擇萊爾富取貨，即可享免運；另為增加會員的黏著度，也推每日可免費遊玩一次的轉盤遊戲「開站轉好運」活動，獎項包含頭獎100元購物金、二獎9折券、三獎9.5折券，中獎率高達6成。

「萊爾富線上購物」電商平台開站首波販售的品項數高達5000品，共計規劃13大館別，包含館長推薦、箱購商品等，全站商品最低下殺1折；另即日起至11月15日，還有大小家電「資訊週邊」館內推出的「Kworld」HDSS／HI-Res高品質音樂耳機S37(市價1499元)，享超值優惠價只要299元，限量100盒，售完為止，等於直接下殺2折，現省1200元。

OKmart與「蝦皮購物」合作，3項獨家優惠活動，第一重、「百元商品1元買」，即日起至30日，只要是蝦皮新用戶，於蝦皮購物結帳輸入優惠碼「OKMART11」，即享消費滿101元現折100元優惠；第二重、推出11月11日當日下單並指定OKmart門市取貨，即贈大杯莊園級拿鐵20元折價券；第三重、即日起至23日期間，至全台門市取蝦皮包裏，憑OKmart寄取件收據聯享大杯莊園級美式／拿鐵，同品項買一送一。