族人按照風俗將辣椒、玉米等收成的食物，掛上祭典的入口處。（Bauki Angaw提供）

南投縣雲南同鄉會 理事長魯文印（左），清境社區發展協會 理事長李克之（右）和族人合力將竹竿立起來，這裡是點燃篝火的場地。（Bauki Angaw提供）

點燃篝火的架子上還綁著風調雨順、六畜興旺等春聯。（Bauki Angaw提供）

清境火把節由哈尼族傳統習俗的「長街宴」揭開序幕，今年的長街宴在博望新村舉行，長達240公尺的餐桌擺上各式滇緬泰佳餚；博望新村是第一代移民居住的地方之一。（南投縣雲南同鄉會理事長魯文印提供）

清境社區媽媽們有遷台第二代、第三代或是媳婦等人，一起參加展演民族舞蹈。（Bauki Angaw提供）

舉行長街宴的時候，兒童展現民族風味的舞蹈。（南投縣雲南同鄉會理事長魯文印提供）

清境火把節與會族人與來賓共同舉著火把聚集點燃篝火。（Bauki Angaw提供）

火把節的篝火點燃後，依習俗眾人圍著燃燒的篝火一起跳舞。（Bauki Angaw提供）

火把節的篝火點燃後，各族族人依習俗圍著燃燒的篝火一起跳舞。（南投縣雲南同鄉會理事長魯文印提供）

頗具異國情調的南投仁愛鄉「清境火把節」10月28日至29日在清境國小登場，這項源自於中國大陸西南地區彝族、哈尼族、白族、納西、基諾等少數民族的傳統節日，隨著1961年異域孤軍與雲南少數民族傳入台灣，加上多年來與台灣原住民族因通婚、生活地緣、產業互動等因素，融合為具多元族群文化特色活動，如今已成為南投代表性地方節慶。

南投縣雲南同鄉會理事長魯文印表示，今年已邁入第16年的火把節尤其以彝族為主，視其為新年，又稱為「星回節」或「東方狂歡節」，傳統上原本在每年6月舉行，但清境地區因農忙因素，且要避開颱風及梅雨季而選在10月登場；整個活動由哈尼族傳統習俗的「長街宴」揭開序幕，每年分別由博望、定遠、壽亭三村輪辦，長達240公尺的餐桌擺上各式滇緬泰佳餚，今年在博望新村廣場辦桌由當地族人與來賓共享，也為火把節暖身。

隨著疫情逐漸降溫，火把節今年共舉行兩天活動，分成雲南之夜與原鄉之夜，社區居民亦早就共同攜手布置會場，透過由白鷳鳥與梯田構成的「哈尼族徽」，凸顯今年主題「哈尼族」意象，場中堆置火把節篝火所需的薪材，備妥火把，還掛上風調雨順、六畜興旺的對聯，讓現場充滿節慶氣氛，遠處山頭一度出現壯麗的雲瀑，讓現場民眾覺得帶來好兆頭。

晚會除了雲南打跳、滇緬少數民族及原住民族歌舞表演，許多民眾也跟著唱跳，完全溶入節慶氛圍，同時也享受不同的文化視覺饗宴，活動最高潮的火把點燃儀式，與會族人與來賓共同舉著火把聚集點燃篝火，現場煙火隨著噴發照亮天空，和地面火把相互輝映。