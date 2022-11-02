頗具異國情調的南投仁愛鄉「清境火把節」10月28日至29日在清境國小登場，這項源自於中國大陸西南地區彝族、哈尼族、白族、納西、基諾等少數民族的傳統節日，隨著1961年異域孤軍與雲南少數民族傳入台灣，加上多年來與台灣原住民族因通婚、生活地緣、產業互動等因素，融合為具多元族群文化特色活動，如今已成為南投代表性地方節慶。
南投縣雲南同鄉會理事長魯文印表示，今年已邁入第16年的火把節尤其以彝族為主，視其為新年，又稱為「星回節」或「東方狂歡節」，傳統上原本在每年6月舉行，但清境地區因農忙因素，且要避開颱風及梅雨季而選在10月登場；整個活動由哈尼族傳統習俗的「長街宴」揭開序幕，每年分別由博望、定遠、壽亭三村輪辦，長達240公尺的餐桌擺上各式滇緬泰佳餚，今年在博望新村廣場辦桌由當地族人與來賓共享，也為火把節暖身。
隨著疫情逐漸降溫，火把節今年共舉行兩天活動，分成雲南之夜與原鄉之夜，社區居民亦早就共同攜手布置會場，透過由白鷳鳥與梯田構成的「哈尼族徽」，凸顯今年主題「哈尼族」意象，場中堆置火把節篝火所需的薪材，備妥火把，還掛上風調雨順、六畜興旺的對聯，讓現場充滿節慶氣氛，遠處山頭一度出現壯麗的雲瀑，讓現場民眾覺得帶來好兆頭。
晚會除了雲南打跳、滇緬少數民族及原住民族歌舞表演，許多民眾也跟著唱跳，完全溶入節慶氛圍，同時也享受不同的文化視覺饗宴，活動最高潮的火把點燃儀式，與會族人與來賓共同舉著火把聚集點燃篝火，現場煙火隨著噴發照亮天空，和地面火把相互輝映。
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