華上生醫（7427）2日表示，今年9月底完成B輪現增取得資金後，已加速投入自主開發的新藥組合『CT-01』臨床Ib/II期試驗，治療中、晚期肝癌病患。已規劃在台灣7家醫學中心(北榮、台大、台大癌醫、林口長庚、中國附醫、成大附醫、及高雄長庚)收納病患。

另外，全新機制腫瘤免疫療法新藥『GNTbm-38』，為符合美國與中國IND的法規要求，華上也與美國的CRO公司及台灣原料藥與製劑廠合作，希望能加速推進『GNTbm-38』臨床前研究，有機會能在明年底申請IND，提升『GNTbm-38』的全球價值。

『GNTbm-38』是華上自主開發的全新結構、小分子、口服、表觀免疫調控(Epigenetic Immunomodulator) 的候選藥物，主要用於調控腫瘤微環境，是屬於廣普性的新世代腫瘤免疫療法 (Cancer Immunotherapy) 骨幹藥物，華上生醫已經申請全球約24件發明專利(含歐盟)，總計約有50幾個國家專利保護。

至於專利授權自國際藥廠的國產新成分新藥『氟吡苯醯胺』(Tucidinostat/Chidamide；台灣商品名為剋必達R/KepidaR)的HR+/Her-2-晚期乳癌適應症新藥查驗登記，目前仍持續審查中，已經陸續完成取得『氟吡苯醯胺』核備函，包括: 免除銜接性試驗、BE相等性試驗、原料藥氟吡苯醯胺藥證與DMF等等。

華上表示，將持續投入新藥臨床試驗與研究，聚焦在中、晚期肝癌及晚期大腸/直腸癌適應症，藉由自主開發的新藥組合進行臨床驗證，未來有機會與國際藥廠合作，可幫助全球更多癌症病患。