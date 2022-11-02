受惠代銷業務持續成長，房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（2）日最新出爐的合併營收顯示，10月合併營收達4.57億元，比前月攀升28.07％；累計1~10月合併營收達39億元，比去年同期則小幅衰退3.92％。

海悅國際今天公布10月合併營收，受惠全台代銷新案銷售成績穩定成長，單月達4.57億元，較上月成長28.07％。

海悅表示，雖然10月比起去年同期，出現衰退，但主要是因為去年同期認列子公司的新案「微笑海悅」交屋收入1.97億元，因此使得比較基期提高；如果就代銷收入來觀察，則較去年同期成長4.81％。

海悅累計1~10月合併營收39億元，比去年同期減少3.92％。

海悅表示，全球景氣混沌，台灣房市買氣亦保守觀望，不過開價尊重消費市場之新開建案，因符合消費者期待的房價，因此銷售率仍維持活絡。海悅受惠全台銷售中新建案的成交業績挹注，持續推升10月合併營收月增28.07％，達4.57億元。

海悅表示，除代銷業務維持穩健成長外，多角化營運並瞄準新興開發潛力市場的腳步，仍持續邁前，其中子公司將在今年底前，公開預售台南新化區自建案「世界南科」，看好台南新化都市計畫第三次通盤檢討案第一階段審議已通過，隨著企業陸續進駐南科帶動的就業機會，以及區域生活機能逐步優化，預期就業人口居住需求成長下，區域房市買氣將逐步提升。

海悅表示，美國聯準會升息腳步放緩，可望舒緩通膨對經濟成長的壓力，海悅現階段已做好營運資金管理，並逐步實現轉投資效益，目前台中《達麗創世紀》開發投資案，該案總銷金額92億元，海悅持有30％，預計2023年第1季啟動交屋，將按完工比例貢獻營收收益，並可降低並償還12.7億元的土建融額度，維持營運體質良善。

另外，台北市舊市議會設定地上權開發案，目前進行聯貸案重組，將由土銀與兆豐銀組團籌組。