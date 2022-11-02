疫情期間，許淑華號召業者捐贈各醫院防疫物資。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨籍南投縣長候選人許淑華關心偏鄉醫療，疫情期間，多次號召業者捐贈各醫院防疫物資，強調她若當選縣長，入主南投縣府，將率先強化各區域主責醫院的醫療、人力及設備，讓鄉親就近就醫，且享有醫學中心的醫療品質。

「政見是要實踐的，不是作文比賽，不是吹噓畫大餅。」許淑華反批，有人選前不負責任地喊出，要在南投縣設立醫學中心，足見對南投醫療現況極度不了解。南投縣府曾邀慈濟來設置醫療中心，慈濟評估縣內人口不多，也無法吸引台中、彰化患者來就醫而破局。

許淑華強調，她若當選縣長，持續優化偏鄉醫療而努力，不僅充實醫療人力、提升醫療可近性，強化醫療功能、在地緊急醫療處理能力及緊急後送機制，及推動遠距醫療。

許淑華說，各區域責任醫院除了擴充醫療、人力與設備，還要與都會區大醫院跨域合作，提升其醫療品質，盼都做到醫學中心的水平，讓鄉親安心就近就醫。此外將強化鄉親健康促進與預防照護，整合長照服務，並結合科技推動遠距醫療，讓全縣鄉親健康沒距離。