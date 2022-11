田中千繪、Gino出席保養品新品代言記者會。(蓓朵娜提供)

41歲的田中千繪連續3年擔任保養品代言人,2日與Gino一起出席新品記者會,近期忙拍電影的她透露,愈忙愈注重保養,因為上妝對肌膚很傷,她沒工作時也不喜歡在臉上畫太複雜的妝,「有些女生因為很累,回家就沒好好卸妝,這我絕對不會懶惰!所以就算很忙也不會長痘痘。」

但她也感嘆:「年紀越大,愈覺得肌膚感覺看起來容易累。到這個年紀很難說謊,很明顯看出身體的狀況,膚色比較容易暗沉、眼袋出現,看起來就很累」。她說自己保養最重視保濕,日本、台灣因兩邊氣候不同,女生保養方式也有差異,「日本更乾燥,會多用精華、保濕,台灣雖然比日本潮濕,秋冬還是很容易感到乾燥,還是不會忽略保濕的部分」。

除了注重保養,她很注重吃的東西,盡量吃原型食物例如青菜、麥片等,因為「What you eat what you are.」,吃得健康,皮膚也會好。

42歲的Gino也有凍齡外表,他說男生通常對於保養比較懶惰,他是換季時會長痘痘、有色素沈澱,自從代言產品後,發現有如此快速的保養品覺得很方便。飲食部分他跟田中千繪一樣都盡量吃原型食物,「但有時拍戲沒日沒夜,會想偷吃一些漢堡,雖然堅持很重要,但還是要找機會讓自己偶爾偷懶一下」。他有空時會自己料理,「一鍋熱水,丟食材下去,再加一點調味、沾一點鹽巴,就沒什麼負擔。最重要是我每天都喝3000 CC的水」。