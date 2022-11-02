田中千繪、Gino出席保養品新品代言記者會。（蓓朵娜提供）

41歲的田中千繪連續3年擔任保養品代言人，2日與Gino一起出席新品記者會，近期忙拍電影的她透露，愈忙愈注重保養，因為上妝對肌膚很傷，她沒工作時也不喜歡在臉上畫太複雜的妝，「有些女生因為很累，回家就沒好好卸妝，這我絕對不會懶惰！所以就算很忙也不會長痘痘。」

但她也感嘆：「年紀越大，愈覺得肌膚感覺看起來容易累。到這個年紀很難說謊，很明顯看出身體的狀況，膚色比較容易暗沉、眼袋出現，看起來就很累」。她說自己保養最重視保濕，日本、台灣因兩邊氣候不同，女生保養方式也有差異，「日本更乾燥，會多用精華、保濕，台灣雖然比日本潮濕，秋冬還是很容易感到乾燥，還是不會忽略保濕的部分」。

除了注重保養，她很注重吃的東西，盡量吃原型食物例如青菜、麥片等，因為「What you eat what you are.」，吃得健康，皮膚也會好。

42歲的Gino也有凍齡外表，他說男生通常對於保養比較懶惰，他是換季時會長痘痘、有色素沈澱，自從代言產品後，發現有如此快速的保養品覺得很方便。飲食部分他跟田中千繪一樣都盡量吃原型食物，「但有時拍戲沒日沒夜，會想偷吃一些漢堡，雖然堅持很重要，但還是要找機會讓自己偶爾偷懶一下」。他有空時會自己料理，「一鍋熱水，丟食材下去，再加一點調味、沾一點鹽巴，就沒什麼負擔。最重要是我每天都喝3000 CC的水」。