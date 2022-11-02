29歲鄭家純（雞排妹）今（2日）閃電宣布登記結婚，對象是大3歲日本小兒科醫生Akira，兩人今天已在東京完成結婚登記，鄭家純也在臉書分享喜訊。稍早，她再發文解釋上一篇「入籍」的意思，以及嫁日本人是否會從夫姓。

鄭家純2日下午在臉書PO與老公的結婚閃照，幸福地表示：「今天在日本入籍了。」獲得不少公眾人物以及粉絲的祝福。不過，有部分網友誤解「入籍」的意思，鄭家純將貼文更正為「今天在日本完成結婚登記了」，並再另PO一篇文澄清。

「感謝大家的恭喜與祝福！先回覆一個誤會，『入籍』的意思是結婚登記」鄭家純強調自己還是台灣人，26日會回台灣投下神聖的一票。由於日本社會採取「選擇式夫婦同姓制」，外界好奇鄭家純是否會冠夫姓，對此，她在留言區補充說明：「下午在區役所辦手續時，先生很開心我可以保留原本的姓氏，所以我還是姓鄭。」

許多網友紛紛留言：「恭喜遇到一個尊重另一半的伴侶，祝幸福」、「還好你有說明，否則酸民又要出征了」、「一定要回來投票喔」。

值得注意的是，鄭家純隨文發的照片，丈夫的臉部剛好被酒杯遮住，僅能依稀看到飽滿額頭、高挺鼻樑等輪廓，相當保護另一半的隱私。據悉，老公身高180公分，外表神似孔劉，顏值很高，談到另一半吸引她的地方，鄭家純表示：「他很溫柔也很孝順，對我很體貼，很細膩，喜歡自己的工作，不會因為一些事情就放棄自己上進的熱情」；至於婚宴，鄭家純計畫明年5、6月在日本輕井澤舉辦，台灣則未有宴客的想法。

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