深田晃司相當期待能與台灣影人及影迷有更多的交流。（羅永銘攝）

日本名導深田晃司今（2日）抵台參加金馬影展，是今年首位外賓，宣傳新片《還有愛的日子》，抵台首站即直奔台北101，與巧妙呼應片名的地標「LOVE」（台北之愛）雕塑合影，為他為期3天的金馬之旅揭開序幕。該片不僅入圍威尼斯影展金獅獎競賽片，並在金馬影展售票首日秒殺一空，讓他由衷感謝。這次來台，相當期待能與台灣影人及影迷有更多的交流。

深田晃司週末才在東京影展的講座上，與導演蔡明亮進行1個小時的對談。蔡明亮不僅對他讚譽有加，甚至認為2人電影「師出同門」，對描述「孤獨」非常具有默契。蔡明亮還一口氣看完了深田晃司的3部電影，直呼「讓我升起一些衝動，很想再拍劇情片」，這番讚美讓深田立刻雙手合十表達感謝。該片探討愛情與人生，全新的敘事與劇情，在日本上映時也獲得極大迴響，實力男星仲野太賀看完表示「極度引人入勝」，連金棕櫚獎得主是枝裕和都震撼大誇「真實細膩、超乎想像，我非常愛這部電影」。

深田晃司曾以電影《臨淵而慄》勇奪坎城影展「一種注目」評審團大獎，更獲頒法國的藝術及文學勳章。上周他獲頒東京影展「黒澤明獎」，該獎是東京影展暌違14年再度頒發、鼓勵新銳影人的獎項，讓深田備感榮幸，並將獎金全數捐出，幫助受到疫情影響的演藝人員。長期致力於改善日本電影產業的深田，其實從2年前開始，就聯手金獎導演濱口龍介發起「搶救小戲院」運動，並進行募資，鼓勵觀眾多多支持藝術電影，足見其堅持改善電影產業環境的決心。

《還有愛的日子》劇情描述妙子（木村文乃 飾）帶著9歲的兒子敬太（島田哲太 飾）跟再婚一年的丈夫二郎（永山絢斗 飾）幸福地生活在一起。為慶祝敬太在圍棋比賽贏得冠軍，他們邀請好友們來家中聚會，卻因一個意外事故，敬太死了。葬禮那天，失蹤已久的敬太生父突然出現，為這對夫妻帶來無比的震撼。深田晃司以坂本龍一前妻、音樂家矢野顯子的歌曲〈Love Life〉為靈感發想，編導出這部面對愛情與人生的電影。《還有愛的日子》將於12月2日上映。