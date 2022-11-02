座落於橋頭區捷運青埔站旁的「覓蜜基地」社區照顧關懷據點今天正式揭牌，提供社區長輩重啟體力、腦力及社會力的場域。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

座落於橋頭區捷運青埔站旁的「覓蜜基地」社區照顧關懷據點今天正式揭牌！為提供社區長輩重啟體力、腦力及社會力的場域，社團法人高雄市親愛的關懷協會理事長林世增與FIGHT.K教會主任牧師張蒙恩於去年7月起進行據點籌備，在理監事與志工們的群策群力之下成立覓蜜基地社區照顧關懷據點，共同打造屬於長者的「覓蜜基地」。

「覓蜜基地」社區照顧關懷據點透過關懷訪視、電話問安、餐飲服務及各項健康促進活動，陪伴長輩一同學習快樂的生活，張蒙恩期待藉由每周據點提供動靜態課程的參與互動，讓社區長輩感受到自己是「尊貴的、有價值、被愛的」，進而提升家庭與社區的幸福指數。

社團法人高雄市親愛的關懷協會理事長林世增表示，協會名為「親愛的」成立核心信念即是將關懷對象視為「親愛的家人」給予關懷服務。

「覓蜜基地」據點除每周三、四上課以外，還會定期舉辦慶生活動及帶長輩到戶外郊遊踏青，亦常與同樣位在園區內的高雄市實驗教育機構「國際心教育」合作，舉辦老幼共融同樂活動。

據點長輩阿秀姊（化名）曾因親人逝世心情低落難平，在志工們的關懷鼓勵下重拾笑容，也介紹許多好友來參加據點課程；長輩阿芳姊（化名）表示自己在據點得到滿滿的愛及成就感，因此每到上課時間總是提早到據點，還時常分享自己DIY的藝術創作品讓志工及同學們欣賞。

除了在地橋南里的長輩騎車前來據點上課以外，亦有不少長輩是搭著捷運遠道而來，大家一同在歡樂的氣氛中，享受對樂齡生活的種種想像與實踐。

社會局局長謝琍琍表示，社會局長青中心持續佈建社區照顧關懷據點，秉持「在地老化、就近服務」據點福利初衷，針對人口老化程度較高的社區新設據點外，並輔導有辦理據點經驗的社區扮演母雞帶小雞角色，協助有意願辦理據點的社區。

預計年底達520處社區照顧關懷據點，希望藉由普設社區照顧關懷據點，可有效落實在地安老、在地照顧的福利理念。