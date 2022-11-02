ESG世界公民數位治理基金會與證交所、集保結算所等單位，將於11月3日舉行「ESG淨零創新艦隊及策略論壇」，期藉由「ESG淨零創新艦隊」的組成及「ESG政策與策略白皮書」的發布，對政府2050淨零碳排計畫提供建言，並帶給企業最具前瞻性的永續策略。

ESGWD基金會與證交所、集保結算所、KPMG安侯建業、工商建研會、工研新創協會、工研院、崇越、北科大創新育成中心、均豪、志聖、進方環保科技、程曦資訊、時碩、中譽、萬國專利商標事務所等，3日於北科集思會議中心舉辦「ESG淨零創新艦隊及策略論壇」，期共同許下世界公民的願景、實踐氣候與環境責任。

受到全球暖化、氣候變遷等大環境影響，ESG已成為全球普世價值，近幾年一直是企業、國家、個人高度討論之議題，台灣身為半導體、製造業等產業重要國家，從政府政策、個別企業甚至到整體供應鏈都更應責無旁貸加入淨零的行列，讓台灣成為全球永續的重要角色。

此次論壇也安排了兩場與談交流，主題分別為「台灣ESG淨零策略及ESG生態系」、「ESG產業艦隊及證交所創新板發展策略」。

邀請到集保結算所總經理陳德鄉、證交所經理黃玻莉、副理陳長惠、KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟、崇越董事長賴杉桂、程曦資訊集團董事長黃士軍、進方環保科技董事長王文山董事長等，分享各自企業的ESG策略及對未來台灣建立ESG生態系的看法與建議。

同時，也邀請對於國內外ESG新創團隊接觸較多的工研院執行長陳立偉、工研新創協會理事長高繼祖以及ESG世界公民數位治理基金會顧問宮國強，分析目前台灣ESG新創團隊的特色、是否適合加入ESG淨零創新艦隊，以及對於證交所推出創新板的期待。

ESGWD基金會舉辦「ESG淨零創新艦隊及策略論壇」，除發表對2050淨零碳排計畫提出政策建言外，另一個重要的目的是激起台灣產業生態中對於ESG轉型重視的漣漪，帶動更多企業開始ESG淨零轉型意願的同時，也協助台灣ESG新創團隊成長，在達成2050淨零碳排的路上找到越來越多的企業、新創夥伴加入。