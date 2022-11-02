財政部部長蘇建榮3日將到財委會專題報告，內容為政府穩定股市政策措施與效益。財政部報告顯示，台股今年以來跌幅28.44％，相較於美股費城半導體、那斯達克，跌幅較輕，顯示國安基金護盤初步發揮了穩盤效果。

財政部分析，近期因通膨升息、地緣政治風險及經濟下行等國際政經負面因素衝擊，全球股市同步下挫，台股以電子半導體為主，與美股費城半導體及那斯達克指數連動性高。今年至11月1日止，費城半導體及那斯達克跌幅達39.58％及29.77％，台股跌幅28.44％，國安基金進場期間跌幅約6.55％，初步發揮穩盤效果。

整體來看，財政部表示，我國基本面穩健，惟國際政經局勢影響動能。今年1～9月累計出口3,677.6億美元、進口3,270.6億美元，為歷年同期最高，惟9月全球景氣趨緩，出口成長率轉負。

此外，9月消費者物價指數年增2.75％，相對平穩。批發、零售及餐飲業營業額為歷年同月新高，內需動能良好。上市櫃公司9月營收4.05兆元，為歷年同月新高。台股本益比9.19倍，僅高於港股的5.67倍。台股殖利率5.69％，為國際主要股市最佳。

不過，國際政經不確定因素仍多，歐美等主要國家通膨仍高，美國強升息帶動全球升息循環及強勢美元，美元指數最高突破114，亞洲貨幣貶值，輸入性通膨風險提高，且俄烏戰爭未歇等地緣政治衝突，推升能源糧食價格，不利通膨降溫，引發消費及經濟成長趨緩。

財政部強調，我國經濟體質穩健，台股基本面良好，惟國際政經不確定因素仍多，股匯市波動加大，金融風險仍高，投資信心不足，國安基金將密切關注政經情勢變動，與相關部會共同合作，妥慎運用有限資源，持續執行任務，以維護投資信心及資本市場穩定。