國民黨桃園市長候選人張善政遭爆料指擔任涉嫌賣假藥的經濟黨顧問，張善政競選辦公室發言人何元楷指出，當時張善政參加活動時，是表達自己認同「立足台灣，放眼世界」的理念，有心人士碰到選舉就要刻意曲解、惡意扭曲，尤其是民進黨總是要藉著抹紅轉移選戰焦點，負面的選戰手法一再上演，讓大家都看的很膩。

何元楷表示，蔡英文總統曾經跟黑道背景的黃承國合照過，甚至找黃承國擔任國策顧問。此外，先前涉毒與暴力討債被判刑的趙介佑，亦曾當過蔡英文的競選顧問，是否民進黨是否跟黑道有長期深入互動關係？

他說，從鄭運鵬被爆出到對岸創業，為了申請專利承認中國籍，又被點名挺服貿等違反民進黨價值核心的行為出現後，面對外界質疑，鄭運鵬都沒有好好說明，反而是用人生經歷含糊帶過。民進黨對外用一張照片抹紅別人，對內卻力挺黨內候選人，為了賺人民幣自我矮化，黨籍民意代表及側翼就是典型的「原諒綠」，遇到綠色就雙標不回頭。

何元楷強調，距離選舉不到1個月的時間，民進黨卯足全力加倍抹黑抹紅張善政，以各種捕風捉影、看圖說故事的方式來抹黑抹紅張善政，呼籲民進黨不要為了選舉利益，失去了良心。