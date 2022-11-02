遠雄建設搶進高雄農16特區推出「遠雄PARK 16」預售案，看準該區10多年來缺乏小宅，5月潛銷以來，已達到銷售3成目標；若以每坪50萬元計算，總計約1100萬即可進駐農16，發揮低總價效應。

遠雄房地產總經理張麗蓉指出，她親訪高雄農16特區，發現附近有大型公共建設，且具商業機制的建設、綠覆蓋率高，到處可見綠地公園、區域建築非常美麗、以及往來人物具有自在生活的時尚等4大特色。

她提及，當初購地就是看準農16的特色，而另方面，考量過去農16都是推中大坪數建案，10多年來沒有小坪數產品，「遠雄PARK 16」的稀有性，讓5月潛銷以來，成功達到3成的銷售目標。

不過，她觀察到，房市上下起伏，並有回歸基本自住需求的傾向，遠雄仍以平常心看待，會持續穩健推案，透過遠雄的品牌力，爭取基本盤青睞。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩則指出，「遠雄PARK 16」每坪開價52萬元到62萬元，平均每14天成交1戶，其中最高單價，落在某高樓層的景觀戶實登每坪55萬元，而平均成交價介於48萬元到49萬元。

楊士瑩分析，買家屬於在地農16特區的既有居民，也有家長買屋給子女，而職業類別包括律師、醫師、老師及企業主等，因此「遠雄Park 16」針對家庭結構單純的單身、頂客、小家庭，以「時尚南青山」為核心價值，規劃符合菁英生活的優質輕豪宅。

「PARK 16」，推出20至40坪，1～3房產品，總銷34億元，10月底已開賣，預計2026年下半年交屋。