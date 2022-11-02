BWF超級300系列德國海洛羽球公開賽，2日的32強賽程中，台灣男雙新組合「洋肉盧」李洋／盧震奮戰3局，在先贏一局下21比19、19比21、16比21遭上一站法國公開賽冠軍、印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）逆襲，未能晉級16強；至於法國站獲得亞軍的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，則是21比9、21比16擊敗同胞張課琦／柏禮維。

李洋去年東京奧運和搭擋王齊麟收下羽球男雙金牌，成為受到矚目的男雙組合，這一波歐洲圈賽事王齊麟因為腳部舊傷復健，讓李洋暫時和學弟盧震合作，帶著學弟汲取一些經驗，丹麥公開賽獲得8強成績，可惜因為是新組合沒有較高的世界排名，接下來法國、德國兩站首輪碰到的對手也都不好惹，李洋／盧震連兩站止步首輪，不過德國賽首輪讓種子組合不是很輕鬆的過關，也是不錯收穫。

接下來李洋轉戰南半球澳洲賽事，王齊麟將重返賽場，和老戰友合體繼續拚戰國際賽。

上一站在法國拿下搭擋以來超級750賽事最佳成績亞軍的盧敬堯／楊博涵，本周世界排名衝上第19，德國站首輪遇上世界排名第65的張課琦／柏禮維，盧敬堯／楊博涵直落二勝出，下一輪要對上丹麥組合克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard）。

稍早寶島混雙李哲輝／許雅晴21比19、21比17擊退蘇格蘭組合，也入列16強。