梨泰院悲劇今日又增添15例傷亡，總計156死、172傷。首爾市長吳世勳昨日在記者會上忍不住落淚，與市民致上最深歉意，此前社交媒體瘋傳一張他赴案發現場後，又臨陣脫逃的照片，如今有網友挺身而出為他平反。
綜合韓媒報導，29日晚間首爾梨泰院商圈因年度萬聖節活動，吸引超過10萬民眾朝聖，卻因地形限制、人潮過多而釀成嚴重推擠意外，累計156人身亡，消息震撼國際；隔日總統尹錫悅、以及還在歐洲的首爾市長吳世勳也緊急返韓，前往梨泰院視察，過程中尹錫悅還因一句「這裡死了這麼多人嗎？」的言論被批評「冷血」。
至於社交平台流傳一張吳世勳抵達現場後，疑似感覺氣氛不對，座車直接衝破封鎖線離開的照片引發熱議，可以看到其中一張他坐在車內，戴著口罩、神情凝重，另一張則是鮮明的黃色封鎖線直接巴在黑色保母車頂，乍看的確相當詭異，一個接一個網友捕風捉影，帶頭造謠稱「落荒而逃」。
然而，事後有一名自稱YouTuber的人拿出自己也在現場的照片為市長平反，點出吳世勳乘坐的高級款轎車總高約2公尺，比一般同款高出30公分，因此通過封鎖線時才會意外碰觸，同仁似乎也沒意識到這情況，才會繼續往前開，要大家別再散播假消息。
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